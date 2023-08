Ammazzata a coltellate | aveva soltanto 21 anni La terribile scoperta dei Carabinieri sul suo ex

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Uccisa adal suo ex compagno,21. Il dramma in Italia, precisamente a Silandro, in provincia di Bolzano. Il cadavere della giovane è stato ritrovato nell’abitazione dell’uomo in questione, Omer Cim. L’uomo ha tentato la fuga ed è stato arrestato al confine. Celine Frei Matzohl, la 21enne uccisa, era originaria di Corces, una piccola località della val Venosta, sempre in Alto Adige. Gli inquirenti fanno sapere che il corpo della ragazza era devastato dai colpi e dalle ferite. Sembra infatti che il suo assassino l’abbia colpita ripetutamente su varie parti del corpo con un coltello. >> “Proteggici da lassù”. Cristian muore a 18, la diagnosi choc solo qualche tempo fa. Famiglia e amici disperati Tutto è iniziato quando la famiglia della giovane, non ...