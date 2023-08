Amici | Wax da Spettacolo Ma Divide il Pubblico!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 14 agosto 2023) Esplode la bufera sul cantante Wax lanciato da. La sua ultima esibizione ha diviso il pubblico tra sostenitori e detrattori. Ecco cosa è successo! Diventa sempre più acceso il dibattito attorno al cantante Wax, noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione ad “di Maria De Filippi”. Dopo l’ultimo concerto, le reazioni sono state forti e contrastanti: tra chi lo apprezza per il suo stile unico e chi invece rimprovera la sua propensione allo show a discapito della canzone. Questa critica non è nuova per l’artista. Rudy Zerbi, storico professore di canto del talent di Canale 5, aveva già espresso in passato il suo consiglio a Wax, ovvero quello di concentrarsi maggiormente sulla musica rispetto all’effetto scenico. Durante il suo percorso in “”, Wax aveva già creato dibattito per il suo approccio spettacolare alle ...