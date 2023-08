Altro che Chelsea | un altro top club piomba su Vlahovic | cifra monstre per il sì

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ennesimo ribaltone nella vicenda Dusan. In uscita dalla Juventus e nel mirino del, l’attaccante sarebbe stato richiesto da untop. A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, il calciomercato targato Juventus è ancora inspiegabilmente fermo, con il solo Timothy Weah iscritto alla lista di acquisti bianconeri. Uno score alquanto povero e sorprendente, visto il tanto agognato arrivo di Cristiano Giuntoli che sembrava poter spingere nuovamente in alto la Vecchia Signora. Solo l’esterno statunitense si è invece accasato alla Continassa, con il secondo acquisto, Facundo Gonzalez, già in procinto di essere girato in prestito. Mentre si cerca dunque di giungere a capo di tale situazione, si riscoprono i vari McKennie e Kean in maglia Juventus, veri e propri protagonisti ...