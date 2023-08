Almanacco del 14-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023)del giorno siamo arrivati a sabato Sabato 12 agosto Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Giovanna di Chantal il nome che viene dall’ebraico e significa dono del Signore veniva in posta i bambini molto attesi e desiderati i problemi chi vuol vivere serenamente viva Sobrio e allegramente Stefano Benni Alessandra Amoroso Mario Balotelli Noi andiamo a fare gli auguri al nostro Lorenzo Buon compleanno Lory da parte di tutti noi dalla tua famiglia e poi avrei sicuramente gli auguri che arrivano da Silvia Mauro Laura vince anche Benny che figli Va bene comunque tantissimi auguri Loris so che ci vediamo presto eh quindi Augurissimi insieme a te oggi il compleanno lo fa anche Serena auguri Serena Marco Antonella Alessandro Roberta Diana buonissima giornata e andiamo allora ci dobbiamo ricordare Roger e Serena è un po’ da tanto che non ...