Alluvione | tutti i soldi che Bonaccini non spende

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il battibecco mediatico sui fondi per la ricostruzione in Emilia-Romagna sta diventando un siparietto poco edificante e a tratti persino offensivo, proprio perché si consuma sulla carne viva di persone che tanto hanno perso e tanto ancora si sentono ferite. Giorgia Meloni ribadisce che il governo ha stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione, il governatore Stefanoinsiste a ripetere che «famiglie e imprese non hanno visto niente». Dietro, ovviamente, c’è uno scontro politico: è noto cheambisse a fare il commissario per la ricostruzione, ma persino il segretario del suo partito (Elly Schlein) ha remato contro, temendo che il rivale interno prendesse troppo potere e ottenesse troppa visibilità. Al governatore, dunque, non resta che alzare sempre più la voce, anche quando la sua ammirevole esperienza politica dovrebbe consigliargli ...