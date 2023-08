Alluvione Emilia Romagna | il governo lavora a pieno ritmo Figliuolo convoca gli enti istituzionali

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilper l’dopo i disastri provocati dall’. Nemmeno un minuto da perdere. Il commissario straordinario Francesco Paolohato per il prossimo 24 agosto le Autorità e gliregolatori della Regione. È una ulteriore tappa, dopo che Palazzo Chigi ha stanziato 4,5 miliardi di euro per la prima fase della ricostruzionena. Un risultato che era era stato sottolineato da Giorgia Meloni . Uno degli obiettivi dell’Esecutivo è – oltre alla messa in sicurezza e alla ricostruzione delle infrastrutture – quello di risarcire tutti i privati che hanno subito danni. Un obiettivo, quindi, a largo spettro che include non solo la realizzazione ...

Dopo il ripetuto attacco al Governo Meloni sul tema, il presidente della Regione Emilia Romagna, nonchè numero 2 del Pd nazionale, si lancia in una nuova invettiva contro il Governo. ...Non ci piace la polemica fine a sé stessa e, fin dai giorni dell'alluvione, come Legacoop lo abbiamo dimostrato, stando vicini, con le nostre cooperative, ai ...

I sindaci si lamentano che le spese per gli interventi per ora sono state anticipate, nonostante le promesse del governo ...