Alla Iowa State Fair | l' ex presidente Donald Trump domina tra i repubblicani

È interessante notare che Trump aveva perso nelle primarie dell'nel 2016, venendo superato dal ... In un discorso fatto ai sostenitori, accorsifiera, Gaetz ha lanciato un messaggio ...AGI - L'ex presidente Donald Trump si è confermato la star dei Repubblicani anche all'State Fair , l'appuntamento fieristico che nel weekend ha portato molti candidatiprimarie presidenziali di partito a incontrare gli elettori. Questo è l'evento che attira ogni anno milioni ...La prima esperienza di Ron DeSantisState Fair non e andata come previsto. Il Governatore della Florida e stato interrotto da manifestanti che lo hanno implorato di tornare nel Sunshine State, protestando contro le sue ...

Usa 2024, Trump è la star dei Repubblicani in Iowa AGI - Agenzia Italia

L'ex presidente Donald Trump ha dimostrato di essere ancora la figura di spicco tra i membri del Partito Repubblicano durante la Iowa State Fair ...L'ex presidente mette ai margini Ron DeSantis, fermo al 20 per cento, contro i 44 punti del tycoon. Lo stato per tradizione è un feudo repubblicano, e da sette anni lo è di Trump ...