Alciato | “Spalletti sarà il prossimo Ct dell’Italia” | ma il problema è sempre lo stesso

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono ore caldissime per la Nazionale italiana, alla ricerca del sostituto di Roberto Mancini. L’allenatore ha deciso di dimettersi ed è in trattativa con l’Arabia Saudita per la panchina di un’altra Nazionale. Alla base della decisione anche le ultime mosse sulla riorganizzazione della Nazionale italiana e la scelta di nuove figure. E’ testa a testa per il nuovo Ct della Nazionale italiana: Lucianoo Antonio Conte. Sul successore ha deciso di sbilanciarsi il giornalista Alessandro. “LucianoilCt. Il 16 agosto l’annuncio”.è un serio candidato alla panchina, ma illo. L’allenatore ha già dato l’ok ...

'In campo esponenti del Governo per 'ammorbidire' De Laurentiis sulla clausola di(si dice in certi ambienti)'. E' quanto scrive in un tweet il giornalista Alessandro, inviato di lungo corso al seguito della Nazionale, secondo cui il successore di Roberto Mancini ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli 'Lucianosarà il prossimo ct dell'Italia. Il 16 agosto l'annuncio'. E' quanto scrive su Twitter Alessandro, inviato di lungo corso al seguito della Nazionale azzurra. Il giornalista nelle ore ...Lucianosarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia. Ne è sicuro Alessandro, che su X (ex Twitter) ha anche svelato quella che dovrebbe essere la data cruciale per l'annuncio, ovvero ...

Alciato (Prime): “Spalletti è il nuovo ct dell’Italia. Ufficialità il 16 agosto” fcinter1908

ANCONA- Luciano Spalletti, ex tra le altre anche dell'Ancona, è pronto a diventare il nuovo Commissario tecnico della Nazionale ...I rumours si fanno sempre più insistenti e tutti starebbero portando a un solo nome: Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, vincitore dello Scudetto nella stagione scorsa con il Napoli, si sarebbe lib ...