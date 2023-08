Alciato | “Gira una voce su De Laurentiis e la clausola di Spalletti”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’ex Skyrivela un retroscena: esponenti del Governo starebbero trattando con ADL per “ammorbidirlo” sulla penale perin Nazionale. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nuovo rumor sul caso-Nazionale. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alessandrodi Amazon Prime Video ed ex volto di Sky, il Governo starebbe trattando con Aurelio Deper “ammorbidirlo” sulla questione penale per liberare l’allenatore verso la panchina azzurra. In un tweetscrive: “In campo esponenti del Governo per ‘ammorbidire’ Desulladi? Si dice in certi ambienti“. Un retroscena clamoroso che conferma la volontà della FIGC di strappare l’ex tecnico del Napoli senza ...