Albert Einstein | 3 lezioni di vita del genio del Novecento

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 agosto 2023)è stato uno scienziato di fama globale, in grado di rivoluzionare per sempre il campo della fisica. Innegabile, però, il suo impatto in altri ambiti. Volendo estremizzare un po’ il concetto, lo si potrebbe definire anche un personaggio pop, sotto certi aspetti. Di certo distintosi per la propria passione in ambito filosofico, ci ha lasciato in eredità non soltanto complesse formule, ma anche pensieri e celebri frasi, ancora oggi ricordate. Parole dalle quali poter trarre importantidiuniversali. La differenza tra successo e valore Una delle frasi più celebri diè la seguente: “Non tentare di diventare una persona di successo, prova a diventare una persona di valore”. Ciò ci lascia con una necessaria analisi da compiere sull’essere umano e ...