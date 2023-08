Alatri 34enne del luogo chiede i soldi alla madre per acquistare droga Lei glieli nega | lui distrugge casa | la prende a pugni e prende a bastonate i Carabinieri che lo arrestano

Prima pretende i soldi per la droga, poi riempie di botte la madre: arrestato FrosinoneToday

La madre si è rifiutata di dargli i soldi che il figlio avrebbe usato per acquistare della droga e lui la minaccia e aggredisce. L'uomo, un 34enne, è stato arrestato ad Alatri, in provincia di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...