Al-Hilal | dal Brasile | Neymar riceverà 320 milioni tra firma | ingaggio e bonus 100 milioni al PSG

(Di lunedì 14 agosto 2023)ha effettuato a Parigi le visite mediche per l’Al, club per il quale avrebbe giàto un contratto biennale. Lo riferiscono i media del gruppo Globo e altre testate brasiliane. Domani dovrebbe arrivare l’annuncio, mentre dovrebbe essere prevista per mercoledì la presentazione ufficiale del giocatore.in totale 320di euro, che comprendonoallae impegni vari di natura commerciale. Al Psg andranno invece 100di euro, che costituiscono la cifra più alta mai pagata per un trasferimento calcistico da un club non europeo. SportFace.

Neymar Anche Neymar è prossimo al trasferimento in Arabia Saudita. Fuoriprogetto Psg, l'attaccante brasiliano è in predicato di trasferirsi al club dell'Al, la squadra di Milinkovic - Savic e Koulibaly. A riportare la notizia , è il sito de l`Equipe, che parla ......calcio europeo a quello saudita, dalla Champions League alla Champions araba. Un vero e ... il brasiliano è in procinto di sottoporsi alle visite mediche con l'Al, dove andrà a sottoscrivere ......da L'Equipe nel giorno in cui sta per essere definito il passaggio della stella brasilianaPSG ... Casualmente, il giorno in cui Neymar è stato praticamente annunciato all' Al -, Mbappé è ...

Neymar sarà un nuovo giocatore dell' Al Hilal e una stella della Saudi Premier League. L'attaccante brasiliano, secondo quanto confermato dai media sudamericani, ha effettuato a Parigi le visite medic ...Ultimissime notizie di mercato riguardo il Psg che è a lavoro per prendere un sostituto di Neymar: il calciatore potrebbe arrivare dalla Serie A, i dettagli ...