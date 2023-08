Al governatore della Calabria Occhiuto fa gola la sfida Musk vs Zuckerberg? A me fa solo schifo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) di Isabella Fiore La gara per offrire lo spazio ai duellanti capitalisti del web ha scatenato anche ilche si è subito offerto ad ospitare, nella terra di Tommaso Campanella e di Corrado Alvaro, lo spiazzo per lanelle arti marziali di due ricchi sfondati alla ricerca di un palcoscenico per pagliacci (e mi scuso con chi questa nobile arte la professa per campare). In prima battuta, avevano chiesto, per la sinr tenzone, il Colosseo, confondendo un anfiteatro col Circo Massimo che sosta perenne fra l’Aventino e il Palatino. Il circo, inoltre, nell’antica Roma era prevalentemente adibito a corse di cavalli, spettacoli equestri, ricostruzione di battaglie, esibizioni di animali ammaestrati, spettacoli di giocolieri e acrobati. Tutte cose che, per mia cultura pedagogica, considero già ...