Agosto a Milano e come uscirne vivi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ferrè ormai alle porte. Le agognate ferie sono finalmente arrivate. I lavoratori svuotano la città e si riversano sotto gli ombrelloni delle spiagge italiane, organizzano grigliate con gli amici, alzano il naso all’insù per guardare i fuochi d’artificio illuminare il cielo delle ultime serate estive. O almeno, quasi tutti. C’è chi le vacanze le avrà a settembre o chi le ha già trascorse e, seduto nel suo ufficio con l’aria condizionata accesa 24h su 24h, ne sente già la mancanza. Non vi preoccupate però, voi aad, non siete gli unici. Diverse insegne culinarie hanno deciso di rimanere aperte e sono pronte ad allietare il vostro soggiorno dal mattino alla sera, dalla colazione al dopo cena. Noi di Gastronomika le abbiamo raccolte per voi. LA COLAZIONE È SERVITA Pavé Dal 2012 a oggi, la bakery che ha dato una ...