(Di lunedì 14 agosto 2023) Prima l’ha, poi le ha scagliato contro unain. Un uomo ha aggredito un’ieri, domenica 13 agosto, all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Un fatto gravissimo non solo per la violenza specifica contro la donna e operatrice sanitaria, ma anche perché il caso si aggiunge al fiume di aggressioni che da anni avvengono ai danni di medici e personale sanitario. La donna, spaventata dall’efferatezza del gesto, ha avuto un malore ed è stata subito soccorsa dai colleghi in servizio. Cisl Fp Frosinone: “Non ci sono tutele per il personale nel” L’escalation di violenza che caratterizza le professioni sanitarie è particolarmente sentita a Sora dove sindacati da anni segnalano mancanze di tutela nel...

...in un'abitazione di via Ferrario ove ad attenderla vi era la vittima dell'ennesima...colpirla con violenti calci che le hanno causato anche delle fratture al piede poi refertate al...... sino a quando degenerava in una vera e propriafisica posta in essere dal soggetto nei ... fortunatamente lievi, che necessitavano di cure mediche presso ilsoccorso dell'Ospedale di ...Dopo l'subita, la donna si recava presso ilsoccorso di Reggio Emilia per le cure del caso, e veniva dimessa dai sanitari con lievi lesioni.

Aggressione al pronto soccorso, infermiera insultata e colpita con una sedia: è allarme Il Corriere della Città

I fatti sono avvenuti a Sora, nel frusinate, dove un’infermiera è stata minacciata e aggredita da un paziente che ha dato in escandescenze al ...Prima l’ha insultata, poi le ha scagliato contro una sedia in pronto soccorso. Un uomo ha aggredito un’infermiera ieri, domenica 13 agosto, all’ospedale Santissima Trinità di Sora. Un fatto gravissimo ...