AEW | All In ad un passo dalla storia | qualche centinaio di biglietti e batterà Wrestlemania 32!

(Di lunedì 14 agosto 2023) La AEW sta per scrivere la storica. A 13 giorni dall’evento, All In ha sorpassato gli 80.000 tagliandi e si avvicina sempre più al record di 80.709 di32 (gonfiatoWWE, che annunciò addirittura 102.000 fan presenti alla AT&T Stadium). Un numero incredibile, impensabile quando fu annunciato lo show, e che può solamente rendere orgoglioso qualsiasi fan di wrestling per l’interesse che c’è, in questo periodo storico, dietro al movimento dopo anni difficili. AEW ALL INSun, 27 Aug 2023, 18:00Wembley Stadium, LondonAvailable Tickets => 3,992Current Setup => 84,048Tickets Distributed => 80,056 (+710 since last update)Resale => 1,89380K crossed. The next record they are chasing is 80,709 set by WWE at32 at AT&T… pic.twitter.com/up5NMTYsP2— WrestleTix (@WrestleTix) August 14, ...

Miro affronterà Powerhouse Hobbs a AEW All Out The Shield Of Wrestling

Nuovo (piccolo) polverone in casa AEW. Durante i recenti tapings di Collision del 5 agosto, Ryan Nemeth (fratello minore di Dolph Ziggler) si è presentato alle registrazioni dello show come di consuet ...AEW tag team champions FTR has admitted that there is some tension between them and The Young Bucks, and explained the possible reason for it.