Aereo perde contatto radio | intercettato da due caccia dell’Aeronautica

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Decollo su scramble oggi pomeriggio per 2 Eurofighter del 4° Stormo dell'Aeronautica Militare. Ihannounche aveva perso le comunicazioni. Una volta ripristinate le comunicazioni la missione di volo deiè diventata addestrativa”. Questo il tweet con il quale è stato comunicato l’intervento di dueF-2000 dell'Aeronautica Militare compiuto quest’oggi, nel primo pomeriggio, nell’ambito di un intervento su ordine di decollo immediato, in gergo militare definito proprio “scramble”.

Caccia Eurofighter intercettano aereo Roma-Berlino: aveva perso il contatto radio TGCOM

Un aereo sulla rotta Roma Berlino ha perso i contatti radio. Due Eurofighter F-2000 si sono levati in volo per intercettarlo, ma poi sono rientrati alla base. Allarme rientrato. Ecco cosa è successo e ...Il velivolo, decollato da Ciampino, aveva perso i contatti radio con gli enti deputati al controllo del traffico aereo, facendo così scattare la procedura di allarme e intercettazione ...