Adesso ci siamo | arriva il bomber per Inzaghi | festa Inter

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si chiude uno dei tormentoni dell’estate: la ricerca del nuovo attaccante dell’. Nerazzurri pronti a chiudere entro il fine settimana. Finalmente Simoneè pronto ad accogliere il suo nuovo centravanti: non mancano le critiche da parte dei tifosi, ma il colpo è stato fortemente voluto sia dalla dirigenza che dall’allenatore e dona alla rosa un tocco un po’ amarcord in onore dei tempi della grande. Si punta a chiudere l’affare entro il weekend per poter avere il giocatore già disponibile nella prima uscita stagionale contro il Monza a San Siro. Marko Arnautovic è pronto a tornare all’dopo la sua prima esperienza nel 2010 quando vinse il triplete con José Mourinho. Colpo in dirittura d’arrivo sulla base di circa 10 milioni e attaccante atteso a Milano nei prossimi giorni. Attaccante in arrivo: è ...

' Forse è stato uno dei migliori fine settimana della stagione passata quello di Spielberg,è davvero il momento di concretizzare epronti '.Portando in seguito la nostra esperienza all'interno del consorzio di produzione,arrivati a ...il gruppo si dedicherà a ottimizzare le prestazioni dei ricevitori di pre - produzione e ...Anche nell'area medicacresciuti molto e, come per lo staff tecnico, l'abbiamo fatto ...il ritorno a Cuneo, dove tutto ebbe inizio nel 2013 con i primi passi da scoutman nella Bre Banca ...

Tutti in Benin con don Adolfo: otto ragazzi da Lodi in missione Il Cittadino

La principessa Charlotte è un'influencer da quando è nata, suo malgrado. Quando Kate Middleton l’ha mostrata al mondo avvolta in una coperta bianca fatta a mano – una creazione di Gh Hurt & Son – in ..."Acqua e luce dalle 21.39 di ieri sera non ci sono più. Noi ce ne andiamo. Eravamo qui da venerdì sera. La vacanza è finita". (ANSA) ...