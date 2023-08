Addio Zielinski | incasso da non credere per De Laurentiis | le cifre

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo un tira e molla durato quasi un mese pare cheabbia accettato la ricca proposta del club saudita: tutti i dettagli dell’affare Una tormentone infinito, caratterizzato dai tanti ripensamenti del centrocampista polacco, potrebbe volgere al termine. Alla fine nella serata di ieri sera pare essere arrivato il definitivo sì diall’Al-Ahli. Il Napoli gli aveva proposto anche il rinnovo contrattuale, che prevedeva una diminuzione dell’ingaggio (sarebbe passato da 3,5 milioni annui a 2,5 milioni per altri tre anni), ma l’accordo non è stato trovato.in Arabia: i dettagli dell’offerta dell’Al Ahli L’offerta del club arabo, come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prevede al calciatore un triennale o un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione. L’offerta, dal punto di vista economico, è ...