Addio al famoso imprenditore milanese | è morto mentre si trovava in vacanza

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’siinin Sardegna lo scorso venerdì 11 agosto 2023. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’uomo sarebbe stato stroncato da un infarto. L’eraper aver fondato una importante catena di negozi conosciuta in tutta Italia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Ferragosto 2023, l’oroscopo segno per segno Leggi anche: Tragico incidente sul lungomare, una donna è morta sul colpo Fabio Rappo èall’fondatore di Viridea Èimprovvisamente Fabio Rappo, stroncato da un infartosiinin Sardegna. Aveva 62 anni. “Un grande ...

I motivi dell'Le indiscrezioni su una offerta ricchissima, come di consueto, da parte dell'... 'Ha un contratto con noi fino al 2025, ma soprattutto rimane lo sportivo marchigiano piùnel ...... con tantissimi appassionati di Formula 1 increduli e rattristati dall'di Formulino, che resterà per sempre il gatto piùdella Formula 1.Lui, 64 anni, professionista, lo scopre e organizza un falso ricevimento dial celibato con 200 invitati. Nel corso del quale svergogna la fidanzata, rivelando agli ospiti il tradimento. ...

Joe Bastianich, addio improvviso e clamoroso: non lo vedremo più ... iFood

Luciano Spalletti è in pole per raccogliere il timone della Nazionale italiana abbandonato da Roberto Mancini.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...