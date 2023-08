A zig zag sulla strada statale | patente ritirata a camionista ubriaco

(Di lunedì 14 agosto 2023)e segnalazione all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza per un autotrasportatore fermato dai Carabinieri lungo la16 Adriatica nel territorio del Comune di Silvi. I militari Compagnia di Giulianova, impegnati in un servizio che ha visto il controllo di oltre 100 mezzi e l'identificazione di circa 200 persone, hanno notato un tir che viaggiava con andamento incerto, quasi a zig zag. Hanno quindi proceduto al fermo del mezzo pesante verificando che il conducente, autista professionale, manifestava i segni tipici di chi aveva assunto bevande alcoliche.L'uomo è stato quindi sottoposto a misurazione con l'etilometro ed è risultato avere un tasso alcolico superiore di oltre 1,6 g/l, quando il limite per un autista professionale dovrebbe essere zero. ...

