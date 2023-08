A Saint Tropez inseguito perché aveva lasciato  solo  500 euro di mancia

Stavolta non c'è stata alcuna sorpresa al momento dello scontrino, ma è stato direttamente il cameriereinseguire il cliente per una lauta mancia. È accaduto, in Costa Azzurra,un "italiano ricchissimo" non ancora identificato. Secondo il racconto dei quotidiani locali, l'uomo avrebbe lasciato una mancia di ben 500 euro al ristorante ...Sulla questione è intervenuta anche la sindaca Sylvie Siri, che oltreusare parole come 'racket' ed 'estorsione', ha deciso di far tappezzare ristoranti e bar della città con gli adesivi 'Signal ......lo hannofino al parcheggio del ristorante per un versamento extra, almeno fino1000 euro. Protagonistra della disavventura un facoltoso cliente italiano di un locale di, ...