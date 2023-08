(Di lunedì 14 agosto 2023) CARBONIA – La XII edizione del Festival Culturale2023, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore all’occhiello della promozione culturale isolana e annoverato tra le cinque grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna, si appresta a vivere una penultima settimana di grandi eventi, prima del calar del sipario, in sinergia tra cultura, musica e valorizzazione del territorio. Dopo i numeri da record con l’appuntamento di Paolo Crepet ad Iglesias che ha visto lo scenografico scenario del Chiostro di San Francesco raggiungere la massima capienza di pubblico consentita,ndo così a un sold out che rimarrà negli annali della storia del Festival,si appresta ad ospitare nuovi grandi artisti del panorama culturale e musicale. Il primo appuntamento è un ...

In contemporanea, il 4 agostosarà anche ad Iglesias. Al Chiostro di San FrancescoMichele Zatta, autore di "Forse un altro" (Arkadia 2023). La serata sarà moderata dal giornalista ...In contemporanea, il 4 agostosarà anche ad Iglesias. Al Chiostro di San FrancescoMichele Zatta , autore di "Forse un altro" (Arkadia 2023). La serata sarà moderata dal ...In contemporanea, il 4 agostosarà anche ad Iglesias. Al Chiostro di San FrancescoMichele Zatta , autore di "Forse un altro" (Arkadia 2023). La serata sarà moderata dal ...

A LiberEvento arriva lo scrittore Maurizio de Giovanni L'Opinionista

CARBONIA - La XII edizione del Festival Culturale LiberEvento 2023, manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga, fiore ...CALASETTA - Per il dodicesimo anno consecutivo, il Festival Liberevento torna a Calasetta, luogo dove tutto ebbe inizio. Dal 1° al 6 agosto davanti alla ...