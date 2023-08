’A Chiena | tradizione e folklore campano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nella pittoresca cittadina di Campagna, in provincia di Salerno, unaaffascinante si intreccia con l’elemento vitale dell’acqua.La festa di “À” trova le sue radici nella necessità di mantenere le strade pulite, un tempo costellate dal letame lasciato dalle bestie da soma che attraversavano la città durante l’estate, quando le piogge scarseggiavano. Questo evento affonda le sue radici in un’ordinanza comunale del 1889, che richiedeva la deviazione parziale del fiume Tenza tramite un canale artificiale, al fine di evitare inondazioni nelle abitazioni durante il periodo estivo. L’acqua ha sempre giocato un ruolo cruciale a Campagna, con fontane storiche, antichi pozzi e lavatoi che testimoniano la sua importanza nella vita quotidiana. L’acqua è stata anche fondamentale per le antiche cartiere, i mulini e i frantoi che hanno contribuito ...

"Siamo a Campagna, in provincia di Salerno e questa è "À Chiena", letteralmente "la piena", un evento unico al mondo. Ma vediamo di cosa si tratta", racconta destando curiosità nel suo pubblico ...