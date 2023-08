A Bardonecchia “tsunami di fango” | il Frejus esonda | 120 sfollati

(Di lunedì 14 agosto 2023)e detriti hanno invaso, in provincia di Torino, in Val di Susa. L’zione dei torrenti Rio Merdovine eha causato gravi danni nel centro abitato del paese rendendo necessario l’intervento massiccio dell’Anas e dei carabinieri per la gestione della viabilità. Al momento risultano 120. Questa mattina si cercavano anche 5 dispersi poi L'articolo proviene da Il Difforme.

Sono stati rintracciati i 5 dispersi , ma si contano un ferito non grave e 120 persone sfollate . Ieri poco prima delle 22, quando loha raggiunto, in Alta Val di Susa, in paese si stava festeggiando il patrono, Sant'Ippolito , per cui in molti si trovavano effettivamente fuori casa. Massiccio l'intervento delle ...Vedi Anche Uno '' di fango invade: il momento in cui l'ondata travolge tutto - Video Le zone più colpite dalla piena sono concentrate in particolar modo lungo via Enaudi. I ...Le strutture più colpite dallo '' di fango che ha investito ieri sera la città disono il locale commissariato di polizia, risultato non agibile e con gravi danni al piano terra oltre alla totale compromissione ...

Tsunami di fango su Bardonecchia (Torino), un ferito e 120 sfollati: rintracciati i 5 dispersi TGCOM

Il governatore del Piemonte conferma: «I danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani». La Protezione Civile: «I rilievi del giorno dopo non hanno rilevato nuove criticità ...La città di Bardonecchia nella prima serata di ieri è stata invasa da una ondata di fango, rocce e detriti, non si registrano vittime ...