(Di lunedì 14 agosto 2023) Dai rossetti powerful, agli sguardi come soffici aure metalliche o dagli smokey eyes destrutturati. Queste settemake-up per l'non vi faranno passare inosservate

Un momento che ha segnato la moda e il mondo della bellezza e, ancora oggi, influenza le. ... A sancire il successo dia capelli anni '70 , naturalmente, sono state le star dell'epoca. ...Ed ecco perché a essere protagonista assoluto dellemake - up dell'estate è il blush, con ... Latte make - up , ileffetto bronze che sta dominando l'estate Gallery 15 Immagini di Laura ...Come spesso accade a lanciare le nuovein fatto die skincare sono sempre i personaggi famosi che, attraverso i loro canali social, condividono con i follower molti consigli e nuove ...

7 tendenze trucco autunno-inverno 2023-2024 per sentirsi speciali Vanity Fair Italia

Lucidalabbra a lunga durata. Unisce all’efficacia del make-up i benefici di un prodotto skincare, per un effetto labbra volumizzate e idratate all’istante e una brillantezza estrema.La sua speciale ...Lo stile non è più deciso una volta per tutte. È invece fluido e mutevole, può richiamarsi al collage, all’Ottocento, a ...