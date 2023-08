5 anni fa il crollo del Ponte Morandi Ecco il momento del disastro | Video

(Di lunedì 14 agosto 2023) Cinquefa a Genova crollava ilche portava via con se un tratto dell'autostrada A10 lungo diverse centinaia di metri. I morti furono 43. La Guardia di Finanza di Genova ha tolto il segreto (legato all'inchiesta) ed ha diffuso questoinedito che mostra ildel, del 14 agosto 2018. A riprendere i drammatici momenti deldele dell'Autostrada le telecamere di sicurezza di un'azienda che si trova sotto la struttura, la Ferrometal. Nelsi vede come il pilone ed i tiranti si rompano in contemporanea, senza una spiegazione visibile. Di sicuro questo materiale è il migliore tra i filmati del, nelle mani degli esperti e dei magistrati che ...

E' il giorno del ricordo delle 43 vittime deldel ponte Morandi , la tragedia che ha sconvolto Genova e il mondo intero il 14 agosto di cinquefa. Come ogni anno alla Radura della Memoria si terrà la commemorazione alla presenza del ...Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio a cinquedalla strage a Genova determinata daldel ponte autostradale Morandi, sottolineando che "il ...A cinquedalla strage del ponte Morandi , sono terminati i lavori di ristrutturazione di una delle case di via Porro, dove vivevano le persone sfollate dopo ildel viadotto autostradale. Le ...

Cinque anni fa il crollo del ponte Morandi, una ferita ancora aperta in attesa di giustizia RaiNews

Sono state le emozioni a dominare il concerto per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, nel quinto anniversario della tragedia del 14 agosto 2018, che si è tenuto ieri sera l Teatro Ca ...