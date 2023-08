15 giorni fa | a Londra Mancini | retroscena-choc | ecco come si spiega l' addio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) La Nazionale italiana si sta preparando a ripartire da Luciano Spalletti. Nessuno si aspettava il passo indietro di Roberto, che ha lasciato il lavoro di commissario tecnico adducendo a non meglio precisati “motivi personali”. Si vocifera che l'annuncio riguardante Spalletti potrebbe arrivare già nelle prossime ore: la clausola di non concorrenza che lo lega ancora al Napoli non dovrebbe essere un problema per la Federazione, che è intenzionata a puntare forte sull'allenatore campione d'Italia. Per quanto riguarda, va segnalato un “flash” di Dagospia che aggiunge ulteriori dettagli al suo: “A15fa l'Arabia gli avrebbe offerto un contratto fino ai Mondiali del 2026 di 40 milioni l'anno.ct della Nazionale,ne ...