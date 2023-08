15 agosto del 1534 | i fatti del giorno | nasce la ‘Compagnia di Gesù’

...ostentate sui social ma finanziate a debito (adtutti a Mykonos, a settembre tutti da Compass), prescrizioni telegiornalistiche per rimanere idratati, i nostri connazionali danno il meglio...... dove vengono esaminate le cotte pre - adolescenziali e adolescenziali per le starcinema, e ... 142023Se n'è parlato nel corso della trasmissione In onda14. Casini ha affrontato anche altri nodi come il salario minimo, i migranti e l'emergenza dell'Emilia Romagna. "Pagliacciata ...

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 12 agosto 2023, numeri vincenti e quote Fanpage.it

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in ...A Roma la celebrazione è introdotta da papa Sergio I (687-701), il quale istituisce una processione che si snodava da Sant’Adriano al Foro fino a Santa Maria Maggiore. Questa processione viene ben pre ...