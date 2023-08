La 'sfida' tra Marke Elon Musk è già partita da giorni. Con un botta e risposta sui social, i due si preparano al match di MMA. Ma oracomincia a prendere le distanze dal suo rivale. 'Penso che possiamo essere tutti d'accordo che Elon non è serio, è ora di andare avanti', scrive su Instagram il fondatore di Facebook. 'Ho ...Insomma, Musk ehanno deciso di sfidarsi a colpi di mano di taglio e vogliono farlo in ... Calenda: "Sei un ministro - valletto" Carlo Calenda l'ha inquadrata un po' diversamente, in ...Il combattimento di arti marziali tra Elon Musk e il fondatore di Facebook Marksi farà, ...federale di avviare il 2 gennaio 2024 il processo dell'ex presidente Donald Trump con l'di ...

Zuckerberg accusa Musk: "Troppe scuse, non è serio sul match contro di me" TGCOM

Il fondatore di Facebook mette (forse) la parola fine all'epico scontro annunciato da Musk. E fa l'elenco delle scuse usate dal patron di Tesla ...Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e ceo di Meta, accusa Elon Musk di "non essere serio" nell'organizzazione del match di arti marziali miste tra i due ...