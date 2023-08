Zoff a CM | 'Mancini? Sono sorpreso | ma l'Italia resta tale anche senza di lui Conte o Spalletti? Meglio una bandiera'

(Di domenica 13 agosto 2023) "Non credo alle pressioni, né mi pare possa essere un discorso legato allo staff". Dino, una vita in Nazionale, successi...

Buffon è stato probabilmente il più grande portiere nella storia del calcio mondiale, o forse- Adessolo aspetta in nazionale. Per riempire quale ruolo A noi mancano talenti da oltre ...121 BONUCCI 117 CHIELLINI , De Rossi 116 Pirlo 11298 Zambrotta 94 Facchetti 91 Del Piero 81 ... De Sisti, Delvecchio, Di Gennaro, Ferri, Giaccherini, Grosso, GRIFO, KEAN , Loik, Lorenzi,, ...Stasera contro l'Inghilterra sarà la prima volta per la nazionale dial "Maradona", la ... Trapattoni e Angelillo nel dicembre 1960,nel '68 e De Napoli in Italia - Cina del 1986. Napoli e ...

"Non credo alle pressioni, né mi pare possa essere un discorso legato allo staff". Dino Zoff, una vita in Nazionale, successi storici e primati inarrivabili, è ancora incredulo e fatica a guardare olt ...Era dal 2001 che una sfida del genere non andava in scena nello stadio della nostra città. La prima volta nel 1983 ma anche l’Inter di Trapattoni e la Juventus di Zoff Dopo 22 anni una squadra di Seri ...