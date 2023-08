Zielinski ha dato l’ok all’Al-Ahli | il Napoli tratta coi sauditi Romano

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilè vicino a un accordo con la squadra araba Al-per. La notizia è stata riportata come esclusiva dal giornalista Fabrizio. L’esperto di calciomercato ha spiegato con queste parole quanto sta accadendo: “Al-è in contatto con ilper completare un accordo con Piotr. L’affare è vicino. Le negoziazioni vanno avanti fino alla parte finale, così comeha già trovato il suo punto d’incontro eal club arabo”. EXCL: Alare now in contact withto complete Piotrdeal — agreement close #AlNegotiations moving to final stages ashas already ...

Veiga aspetta impaziente: ha giàil suo ok al trasferimento e spera di poter essere a disposizione per la prima di campionato ...by Vano SHLAMOV / AFP) A prescindere dal dietrofront di, ...Nelle ultime ore, come pubblicato da 'TvPlay', la cessione di Piotral Al Ahli, che sembrava in dirittura d'arrivo, è tornata in stand - by. La volontà del polacco, che ha semprecome ...Veiga, tra l'altro, rappresenterebbe il sostituto di Piotr(29), il quale ha già un ... Un ex Atalanta, intanto, potrebbe andare al Torino,che Ruslan Malinovskyi (30) è un obiettivo dei ...

Napoli, pressing Al-Alhi per Zielinski: contatti tra le parti Footballnews24.it

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è sempre più vicino all'Arabia Saudita: pressing costante da parte dell'Al-Ahli ...Piotr Zielinski potrebbe presto lasciare il Napoli. Le sirene arabe sembrano aver avuto la meglio sulla volontà di restare in azzurro del polacco. L'Al Ahli è ora in contatto con il club di De ...