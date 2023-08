Zelensky | ' 174mila chilometri quadrati a rischio mine e munizioni inesplose'

Un totale di 174.000 chilometri quadrati di territorio ucraino è potenzialmente a rischio a causa di mine e munizioni inesplose. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso serale su Telegram, sottolineando che il Paese dovrà adempiere al compito di sminare il proprio territorio non in decenni ma in anni. "Ogni giorno, i nostri esperti di ...Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo discorso serale pubblicato sui social. "L'Azerbaigian è pronto a fornire un nuovo pacchetto di sostegno umanitario, comprese le attrezzature ...Leggi Anche Ucraina,km quadrati di territorio a rischio per le mine - Kiev attacca una base russa in Crimea Leggi Anche Ucraina, i suoi proprietari muoiono a Mariupol: cagnetta salvata e portata in ...

