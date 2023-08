Yacht di lusso prende fuoco a Formentera | il video dell’imbarcazione di 27 metri in fiamme a pochi metri dalla spiaggia

(Di domenica 13 agosto 2023) Un lussuosoha preso, a poche decine didi Es Cavall d’En Borràs, nel Parco Naturale di Ses Salines. Cinque membri dell’equipaggio e 12 passeggeri hanno abbandonato l’imbarcazione di 27e si sono messi in salvo.TikTok/Edunavio11 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Yacht di lusso prende fuoco a Formentera: il video dell'imbarcazione ... Il Fatto Quotidiano

Uno yacht super lusso, lungo 27 metri, è andato in fiamme al largo della paradisiaca isola mediterranea di Formentera. L'incendio ha subito generato un denso fumo nero che ...Maritimo M75 segna l’inizio di una nuova era di costruzioni di yacht di lusso. Quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono Per quale motivo è così particolare e speciale agli occhi degli ...