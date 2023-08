WWE | Roman Reigns e gli Usos salteranno il prossimo episodio di Smackdown | lo show blu rimane senza la Bloodline

(Di domenica 13 agosto 2023) Secondo il report di PWInsider, néné gli altri membri, attivi o meno, dellasaranno asettimana prossima per scelta della WWE stessa. Glie Solo Sikoa, oltre all’Undisputed WWE Universal Champion,dunque l’in programma a Toronto venerdì, con molta incertezza anche sulla loro prea Payback, premium live event in programma il2 settembre a Pittsburgh. La scelta della federazione sembra dunque chiara, ovvero congelare la situazione per qualche tempo dopo l’addio di Jey Uso alla WWE a seguito del caotico segmento che ha chiuso l’ultima puntata di. Ricordiamo chepotrebbe prendersi un ...

È la vittoria più importante della carriera per The Queen of Spades, mentre Ronda potrebbe aver lasciato laReigns vince il Tribal Combat The Tribal Chief batte il cugino Jey Uso nel Main ...L'evento principale della serata è stato traReigns e Jey Uso. Dopo aver visto il combattimento, Musk ha detto: "Vado con lacome mio stile di combattimento". In un precedente tweet Musk ...Il main event di SummerSlam, UndisputedUniversal Championship -Reigns vs Jey Uso La storia più affascinante di sempre, quella della Bloodline, è ormai al punto focale dell'arco narrativo. ...

WWE: Importanti aggiornamenti su Roman Reigns, rivelato il tipo di infortunio Spazio Wrestling

Attualmente, Heyman lavora da consigliere/manager di Roman Reigns nella Bloodline di SmackDown, con il performer della WWE che segue il suo Tribal Chief ormai da oltre due anni, in lungo e in largo su ...Io non ragiono neanche in questi termini, penso solo che da amante della WWE vorrei che la compagnia mi proponesse altri main event e se c’è Roman Reigns vorrei dei nuovi registri. 7) Senza ...