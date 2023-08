Wta Montreal 2023 | Rybakina-Samsonova rinviata per pioggia | il programma del 13 agosto

(Di domenica 13 agosto 2023) Occorrerà attendere ancora per conoscere il nome della seconda finalista del Wta ‘1000’ di. Larovina la sessione serale del torneo femminile sul cemento canadese e impedisce a Elenae Liudmiladi scendere in campo per la loro semifinale. Ci riproveranno domenica 13, alle 19.30 italiane: la vincente sfiderà Jessica Pegula non prima delle 23.30 e comunque dopo un adeguato riposo concesso alle giocatrici. Court Central Ore 19.30,(semifinale) Non prima delle 23.30, Pegula vs(finale) SportFace.

L'americana non si arrende fino all'ultimo e beffa la numero uno del mondo. In finale troverà Rybakina o Samsonova [7] J. Pegula b. [1] I. Swiatek 6 - 2 6 - 7(4) 6 - 4 Un'intraprendente Jessica Pegula ...Jessica Pegula è la prima finalista deldi2023 . L'americana si giocherà per la terza volta in carriera un titolo '1000' grazie al rocambolesco successo su Iga Swiatek . La numero 1 al mondo arranca, rimonta e va a pochi game ......a. Anche per loro si farà tappa nella città statunitense, prima di spostarsi in direzione New York, per l'ultimo grande appuntamento Slam, ossia gli Us Open. G uida il tabellone del...

L'americana non si arrende fino all'ultimo e beffa la numero uno del mondo. In finale troverà Rybakina o Samsonova ...La tennista kazaka batte la russa dopo tre ore di match e conquista la semifinale, la terza in un torneo '1000' su cemento ...