WTA Cincinnati 2023 | Jasmine Paolini nel tabellone principale | battuta Osorio

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023)è neldel WTA 1000 di. La lucchese ha avuto la meglio sulla canadese Camilacon un doppio 7-5 in due ore e facendo fruttare la sua posizione numero 5 nel programma cadetto, rientrando dunque tra le qualificate. Un primo set in cui i capovolgimenti di fronte si sprecano. La sudamericana è la prima a passare in vantaggio strappando a zero laall’azzurra, ma quest’ultima rimette immediatamente le cose a posto, riuscendo a tornare in equilibrio in un gioco in cui ha bisogno della quinta palla break per recuperare. Diventa un delirio:offre ail game per servire per il set che non viene sfruttato, ma la colombiana non aggiusta la, altro ...