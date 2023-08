Wagner | 007 Gb | “Ha problemi di fondi | Russia potrebbe non finanziare più il gruppo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 13 agosto 2023) Lo sottolinea il bollettino giornaliero diffuso dall'intelligence britannica Ildi mercenari russi dellasta cominciando ad avereeconomici e vi “è la realistica possibilità che il Cremlino non finanzi più il”. Lo sottolinea il bollettino giornaliero diffuso su Twitter dall’intelligence britannica. “ilsta probabilmente procedendo verso un processo di ridimensionamento e riorganizzazione, soprattutto per risparmiare sulle spese del salario dello staff, in un momento di pressione economica”, nota il bollettino. “Dalla fallita rivolta di giugno 2023, lo Stato russo è intervenuto contro alcuni degli altri interessi imprenditoriali del proprietario della, Yevgeny Prigozhin. Vi è una possibilità realistica che il ...