Volley femminile | le convocate della Serbia per gli Europei | le 14 di Giovanni Guidetti | spicca Boskovic

(Di domenica 13 agosto 2023) Lasarà una delle grandi favorite per la vittoria finale agli2023 di, che andranno in scena dal 15 agosto al 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le Campionesse del Mondo si presenteranno all’appuntamento con un chiaro obiettivo: conquistare il titolo continentale dopo perso la finale di due anni fa contro l’Italia di fronte al proprio pubblico di Belgrado. La corazzata balcanica non sarà guidata da coach Daniele Santarelli, con cui vinse il titolo iridato nella passata stagione, ma dal CT, che si è scambiato di panchina proprio con Santarelli (già capace di vincere la Nations League con la Turchia un mesetto fa). Il tecnico emiliano ha diramato le convocazioni per gli. Tra le 14 giocatrici ...

Con la vittoria al tie - break di sabato 11 agosto nella finalina la Nazionaledisi è infatti aggiudicata la medaglia di bronzo ai Mondiali Under 19 di Osijek (Croazia) e ......si svolge la giornata conclusiva della tappa del Campionato Italiano Assoluto di beacha ... Nel tabellonesi giocano le semifinali con Mancinelli/Bianchi contro Puccinelli/Mattavelli e ...... Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini ore 20:20 Ciclismo MTB Europeo Junior Ciocco Bike Circle (replica) da Barga [Lucca] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 21:00 Beach: C:ti ...

L'Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2023 di volley femminile, che andranno in scena tra Italia, Belgio, Germania ed Estonia dal 15 agosto al 3 settembre. Le Campionesse d'Europa e ...Tre squadre in prima fila, una in seconda e le altre tutte dietro. L’Europeo che va ad iniziare non ha una grande favorita ma un tris di squadre pronte a giocarsi il titolo con una outsider di lusso c ...