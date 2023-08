Volley | Europei donne Primo allenamento a Verona per le azzurre

(Di domenica 13 agosto 2023) Il team allenato da Mazzanti prepara l'esordio all'Arena contro la Romania.- E' partito ufficialmente il countdown in vista del match inaugurale del Campionato Europeo femminile di pallavolo 2023. Lesi sono ritrovate aquesto pomeriggio per preparare l'attesa sfida che aprirà

U na cosa la sanno tutti. Anche nel maschile l'unica Italia sempre favorita è quella di Davide Mazzanti!!! Da anni fra noi c'è questo gioco. Lui sostiene che io continuo a ripetere questa frase perché ...Inizia il conto alla rovescia per Italia - Romania , partita valevole per la Pool B deglifemminili 2023 di, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le azzurre di Davide Mazzanti, campionesse d'Europa in carica, ...Quindi alle 21:00, in differita su Rai Sport, la finale del torneo femminile deglidi Beachda Vienna in Austria. Telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 23:30 va in onda ...

Europei volley maschile, Zaytsev non veste l'azzurro Italia ma il gesto dello Zar è da applausi Virgilio Sport

Il team allenato da Mazzanti prepara l'esordio all'Arena contro la Romania.VERONA (ITALPRESS) - E' partito ufficialmente il countdown in vista ...La Serbia sarà una delle grandi favorite per la vittoria finale agli Europei 2023 di volley femminile, che andranno in scena dal 15 agosto al 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le ...