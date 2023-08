Vittorio e Lucia | momento di preghiera e lutto cittadino per i funerali

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono state rilasciate ai familiari le salme diBiancaniello eMarino, i due coniugi travolti moralmente da un auto venerdì sera mentre attraversavano la strada. Idella coppia di Nusco che dopo una vita trascorsa insieme ha trovato anche la morte nello stesso, si terranno domani mattina alle ore 10:00 presso la Cattedrale del loro paese. In concomitanza del rito funebre il sindaco di Nusco, Antonio Iuliano, ha proclamato il. Questa sera, invece, è stato organizzato undiper, alle ore 18:00 presso la Chiesa Cattedrale, Intanto l’uomo alla guida dell’auto che li ha investiti, originario di Benevento e che si ...

Nusco: coniugi travolti nel buio, Vittorio e Lucia insieme sino alla morte ilmattino.it

Non può esserci immagine migliore per rendere a pieno il senso dell'intesa tra due persone, come Vittorio e Lucia, che, uniti nella vita, se ne sono andati sempre insieme, nella terribile notte tra v ...Vittorio e Lucia, una coppia di anziani di Nusco, venerdì sera sono stati travolti da un'auto a Sant'Angelo dei Lombardi ...