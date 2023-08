In montagna con i bimbi Tra i tantiin cerca del fresco ci sono Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello , in vacanza ad alta quota con Giulietta . Nel parco naturale dell'Adamello - Brenta si ...... oltretutto avendo avuto come vittime dei, cui chiaramente è garantita eco mediatica di ... Turismo, frenata improvvisa: domanda fino a - 30%, italiani indal caro prezzi. E verso quali lidi ...Ladal liceodella figlia, comunque, non è affatto un caso isolato: "Di certo un altro ragazzino è andato via. Anche lui bullizzato da almeno due dei cinque che perseguitavano mia figlia". ...

Vip in fuga dal caldo, ecco quelli che hanno scelto la montagna TGCOM

I vip scappano dal caldo e si rifugiano in montagna per qualche giorno di refrigerio. Dopo la tappa sulle spiagge più belle per fare il pieno di sole, sono in molti quelli che cercano un po' di frescu ...Vip in vacanza in Italia 2023: da Russell Crowe che ha fatto un tour del Belpaese a Emilia Clarke sulla Costiera Amalfitana ...