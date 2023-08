VIDEO – Inter | tra poco la sfida con l’Egnatia | l’arrivo della squadra!

(Di domenica 13 agosto 2023) L’trameno di mezz’ora scende in campo a Ferrara per l’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato. I nerazzurri di Inzaghi sfideranno: eccoallo stadiosquadra L’di Simone Inzaghi sabato 19 agosto alle ore 20.45 a San Siro esordisce in campionato contro il Monza. Stasera alle ore 20 invece affrontanell’ultima amichevole pre-campionato che molto dirà sulle idee del tecnico nerazzurro. Intanto la squadra è arrivata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara: a capitanare il gruppo non è Capitan Lautaro Martinez bensì Stefano Sensi. L’argentino in ogni caso è nuovamente arruolabile dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box contro il Salisburgo. #ForzaEgnatia ...

Quando è a Los Angeles mi chiama per consigli e terapie, mandandomi anche dei. Mi ha chiesto ... Campioni dello sport 'L'ultimo è Lautaro Martinez, dell', con il suo cane carlino che aveva i ...Sportface vi racconterà in tempo reale il campionato di Serie A 2023/2024 con classifiche, pagelle,, moviole e tantissimo altro ancora. CALENDARIO COMPLETO ROMA CALENDARIO COMPLETO......photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequence pictures and/or-... Alexander Nübel è in prestito, Yann Sommer all', Manuel Neuer è ancora in riabilitazione e il ...

VIDEO FCIN1908 / Inter, oggi l’amichevole contro l’Egnatia: nerazzurri in partenza per Ferrara fcinter1908

Sempre più stranieri scelgono Roma come meta preferita per una vacanza di storia, cultura e buon cibo. In cima alla lista, i grandi classici: dai Musei Vaticani a San Pietro fino all’Area Archeologica ...(LaPresse) Luci e ombre nel percorso in Nazionale di Roberto Mancini, capace comunque di ridare freschezza al gioco dell'Italia, al di là ...