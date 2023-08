Vicenza | «ha ordinato l’attentato contro il giornalista Ario Gervasutti» Nei guai l’ex senatore leghista Alberto Filippi

(Di domenica 13 agosto 2023) Un exvicentino,, è accusato di essere il mandante dei cinque colpi di pistola che, nell’estate del 2018, furono esplosil’abitazione delpadovano, ex direttore del Giornale di, oggi capo redattore de Il Gazzettino. L’elemento emerge nel filone di inchiesta condotto dalla procura antimafia di Venezia sull’infiltrazione della ‘ndrangheta calabrese nelle province die Verona. Indagini che hanno fatto emergere un sistema di estorsioni, rapine, sequestri di persona, furti, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, illecita detenzione di armi, minacce, lesioni, violenze private e truffa. Sono 43 le persone finite ...

L'elemento emerge nel filone di inchiesta condotto dalla procura antimafia di Venezia sull'infiltrazione della 'ndrangheta calabrese nelle province die Verona. Indagini che hanno fatto ...Per il parcheggio di biciclette e ciclomotori, gli alunni si devono servire in mododegli ...peculiare " come si legge nell'ottimo regolamento del Liceo Statale "Antonio Pigafetta" di...Al paragrafo VI n.1 si prevede esplicitamente: "L'svolgimento dell'assemblea deve essere ...brillantemente regolamento definito nello strumento del Liceo Statale "Antonio Pigafetta" di

Vicenza, «ha ordinato l'attentato contro il giornalista Ario Gervasutti ... Open

Il direttore sportivo Oscar Magoni conferma che Vicenza, Triestina e Padova sono le tre favorite del girone del Renate. Attenzione, molte squadre non hanno ancora terminato le operazioni e il mese di ...