Viaggio nelle più antiche foreste d’Italia

Leggi su panorama

(Di domenica 13 agosto 2023) Il nostro patrimonio boschivo si estende per oltre 11 milioni di ettari, pari al 36,7 per cento del territorio. Oltre a essere il più bello e il più ricco di biodiversità d’Europa, possiede piante storiche divenute patrimonio dell’Unesco. Alessandro Cerofolini, esperto del settore, fa da guida in questo incanto di parchi e riserve. Se l’anticiclone africano spinge la colonnina di mercurio fin sopra 40 gradi e arroventa la Penisola, un antidoto prezioso all’eccesso di calore lo offrono certamente gli alberi (nonostante quelli cittadini siano a rischio, come hanno dimostrato gli ultimi tempestosi eventi di Milano): oltre a mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico, esercitano una funzione moderatrice sulla temperatura dell’aria. Perché, allora, non cercare rifugio all’ombra di un bosco? Per orientare i passi, ci affidiamo alla guida di Alessandro Cerofolini, dirigente della ...