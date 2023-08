Viaggio in Tasmania | alla scoperta dell’isola più selvaggia dell’Australia

Negli anni abbiamo imparato a conoscere e apprezzare vini da luoghi che apparivano remoti e inconsueti: lo Chardonnay profumato della, il Sauvignon neozelandese, l'ottimo Pinot Noir dell'...Ilnelle letture estive continua con alcuni dei titoli più richiesti in prestito, sia nella ... Tra i titoli di narrativa preferiti dagli utenti ci sono "" di Paolo Giordano, "La vita ...... che riscrive il genere crime in chiave comedy: in una cittadina della, due donne ... Eurocrash , in cui Jeremy, Richard e James partono per l'Europa centrale per unin auto che nessuno ...

Itinerari enologici: i vini sono un buon pretesto per mettersi in viaggio Il Sole 24 ORE

Scoperte a latitudini inedite, che sfidano le degustazioni classiche. Per conoscere altre culture del gusto, dal Grande Nord alla Cina ...