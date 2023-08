(Di domenica 13 agosto 2023) «Abbiamo scritto al prefetto. Abbiamo scritto al ministro dell’Interno. Abbiamo scritto al sindaco. Abbiamo scritto all’Ater. Abbiamo scritto alla Regione. È venuto il Papa. È venuto Mattarella. È venuto Zingaretti. So’ venuti tutti. Ma gli ascensori continuano a non funzionare. Ma la sicurezza è sempre più un’illusione. Che deve succedere perché qualcuno si renda conto che, così com’è,è unapronta ad esplodere?». Siamo nella periferia sud-ovest di Roma, in uno dei complessi di edilizia popolare più famosi d’Europa. Lo sfogo che avete appena letto è firmato dall’associazioneDomani, costituita da cittadini convinti chesia uno specchio di tutto ciò che in Italia non funziona per colpa dell’incapacità di portare a compimento progetti ...

...39 Artefice di numerosi progetti sia in Italia (2015 Primo Premio Concorso "Rigenerare") ... Di seguito un'intervista concessami in esclusiva di ritorno da unesplorativo in uno dei ...Artefice di numerosi progetti sia in Italia (2015 Primo Premio Concorso "Rigenerare") che all'estero (2006 Primo Premio, Concurso Internacional para la construcciòn de 839 ...da un...... che consentirà di diminuire i tempi didi diverse linee bus (228 - 718 - 719 - 786 - 786F e n719) che collegano quartieri come, via delle Vigne, Trullo, Magliana Vecchia al tram 8, ...

Viaggio a Corviale: “Questo posto è una bomba sociale”. Ma il Governo lo esclude dal Pnrr TPI

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...Home Cultura e spettacolo Fine settimana di eventi a Roma: attese 70mila persone al Circo Massimo per gli Imagine Dragons ...