Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 13 agosto 2023)DEL 13 AGOSTOORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE PALIDORO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO FANNO ECCEZIONE LA LITORANEA CODE TROVIAMO CODE TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI ANALOGA SITUAZIONE DELLA FLACCA CODE ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA DI GAETA E DI FORMIA NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral

