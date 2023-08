Vessicchio attacca | “Disdite contro il sistema che ha dato 10 punti di penalizzazione alla Juve che consente all’Inter e alle altre di…”

Condividi su: Il direttore del sito ' TuttoJuve ', Sergio, tramite il suo canale YouTube ha fatto un appello ai tifosi bianconeri di non abbonarsi alle piattaforme televisive e disdire che ci ce l'ha. Di seguito riportiamo le sue parole: ' Non ...Il maestro Beppedurante una serata del Festival di Sanremo Inoltre, essendoanche il produttore fonografico di quelle musiche, avrebbe diritto anche al 50% dei guadagni ...Condividi su: Il direttore del sito ' TuttoJuve ', Sergio, tramite il suo canale YouTube ha fatto un appello ai tifosi bianconeri di non abbonarsi alle piattaforme televisive e disdire che ci ce l'ha. Di seguito riportiamo le sue parole: ' Non ...

Vessicchio attacca: "Inter Non hanno mai avuto i soldi per Lukaku ... Il Pallone Gonfiato

Il direttore del sito "TuttoJuve", Sergio Vessicchio, tramite il suo canale YouTube ha fatto un appello ai tifosi bianconeri di non abbonarsi alle piattaforme ...Stop alla causa di Vessicchio. ll maestro, infatti, aveva fatto causa alla Rai per avergli negato l'uso di musiche da lui composte e interpretate per un programma televisivo, La prova ...