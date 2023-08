Vernice sparata sulla folla in discoteca | giovane resta cieco | risarcito con 230mila euro

(Di domenica 13 agosto 2023) Una serata finita decisamente male. Dillon Connery, 23 anni, ha perso la vista in un tragico incidente a base dicolorata. Siamo nel 2018 e il ragazzo era in vacanza in Spagna, a Palma di Maiorca, meta molto ambita dai giovani. Al termine della serata al Carwash Club di Magaluf, l’allora 18enne aveva gli occhi “spaccati come gusci di noce”, dopo essere stati travolti dallacoloratadallo staff del locale con alcune pistole montate sul palco. Liquido che è finito negli occhi del ragazzo che in quel momento era solo. Quando i suoi amici sono ritornati pensavano che fosse stato aggredito da qualcuno. Il ragazzo è stato portato all’Ospedale Universitario Son Espases di Palma dove è accorsa la madre. I suoi occhi erano irrimediabilmente danneggiati. La polizia ha aperto un’indagine e, dopo cinque anni, il ...

Vernice sparata sulla folla durante serata in discoteca, giovane resta ... Fanpage.it

Dillon Connery l'11 luglio 2018 ha perso la vista dopo che la vernice di una pistola "montata sul palco" di una discoteca a Palma di Maiorca l'aveva colpito in pieno negli occhi. Adesso, dopo una lung ...